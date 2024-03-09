توصيل مياه الشرب لـ60 أسرة مجانا في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية توصيل الخدمة لـ60 أسرة غربي المحافظة، مجانًا، التعاون مع المجتمع المدني الذي تولى سداد الرسوم نيابة عنهم.

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية اليوم، فإن جمعيتين من جمعيات المجتمع المدني تكفلتا بدفع الرسوم.

توصيل المياه للمناطق والأسر الأشد احتياجاً

وفي سياق متصل، وقع المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات المُشهرة برقم 4384 لسنة 2023، للتعاون في توصيل المياه للمناطق والأسر الأشد احتياجًا ونشر الوعي المائي بمحافظة الإسكندرية.