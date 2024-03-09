فانوس قبة الصخرة والقدس.. فلسطين حاضرة في زينة رمضان بالبيوت المصرية

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، لم ينس المصريون أخواتهم في فلسطين حتى في أصغر وأدق التفاصيل، إذ يتابعون بشكل يومي ما يحدث، لتظل القضية الفلسطينية حاضرة في بيوت المصريين خلال شهر رمضان الكريم، من خلال تصميم زينة تحمل شكل خريطة وعلم الدولة العربية الشقيقة.

زينة فلسطين

انتشرت في الأسواق، زينة رمضان على هيئة علم فلسطين، ليحاول بها المصريون مسح آلام الشعب الشقيق، معبرين عن تضامنهم مع في ظل ما يتعرض له من اعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقول چودي المهدي، ابنة مدينة المنصورة والبالغة من العمر 20 عامًا في حديثها لـ«الوطن»: «صممت علم فلسطين على ورق بلاستيك على شكل مستطيل، وطبعته مع اللصق من عند الأطراف الجانبية عشان يبقى زينة سهل الناس تعلقها في البيوت والشوارع، وفي إقبال عليها».

وعن دعمها للقضية الفلسطينية، ذكرت أنّ صنع الزينة على شكل علم وخريطة الشعب العربي الشقيق، يعد أقل ما يمكن أنّ تقدمه له في ظل محنته منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

فانوس قبة الصخرة

«فانوس قبة الصخرة»، الذي يعد أحد أهم المساجد الإسلامية في مدينة القدس وفلسطين، قررت نورهان ناجي، صنعه ليكون من أبرز طرق التعبير عن التضامن القضية الفلسطينية: «الفوانيس دي موجودة من زمان بس ماكنتش منتشرة أوي، فاتفقت مع مصنع وطبعت عليهم كلمات مختلفة زي رمضانك أحلى وكل سنة وأنتم طيبين، وعملته ميداليات».

وصمتت «ناجي» أيضًا فانوسًا خشبيًا مطبوعًا عليه صور القدس وفلسطين: «الناس في شوق للفرح والسعادة، وكل أشكال الفوانيس بتفرحهم فكان لازم أرضي كل الأذواق، وانتشر بسرعة جدًا عشان سعره 20 جنيها، وبقى الزينة المثالية للناس في رمضان وبرضو وسيلة للتضامن مع فلسطين».