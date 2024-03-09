رئيس منطقة مطروح الأزهرية يفتتح المعرض السنوي للفتاة المنتجة

افتتح الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، المعرض الفني للإقتصاد المنزلي، والفتاة المنتجة، والتربية والفنية بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.

أعمال يدوية وطرق على النحاس

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، إن معرض الفتلة المنتجة يتضمن لوحات زيتية، وأعمال يدوية، وتشكيل فني، وطرق على النحاس، ومجسمات وأشكال بخامات البيئة، وأشغال تريكو وكروشيه، وتطريز والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى منتجات متميزة للفتاة المنتجة، من ابتكارات وإبداعات معلمات وطالبات المعاهد الأزهرية.

تعليم النول

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه جري تنفيذ ورشتين عمل للخط العربي، وتعلم أساسيات الفن التشكيلي، وأعمال النول، لرواد المعرض من طلاب المعاهد الأزهرية، والمكتبة العامة لتدريبهم علي أعمال الإنتاج في السجاد والحوايا والمنتجات اليدوية المختلفة التي تشتهر بها محافظة مطروح.

صقل مواهب الطلاب

وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة وكافة المعروضات الأخري، مما يعكس مدي الجهد المبذول لتدريب الطلاب وأساليب التدريب التي توفرها أسرة التربية الفنية للطلاب، موجهاً الشكر إلى توجيه التربية الفنيه، والمعلمين، الذين عملوا على صقل المواهب المختلفة للطلاب للنهوض بها، مما يؤدي إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.