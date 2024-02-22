«دور المرأة في تنمية المجتمع».. ندوة تثقيفية لفتيات أزهر مطروح

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ندوة تثقيفية لطالبات معهد فتيات مطروح النموذجي، حول «دور المرأة في تنمية المجتمع»، التي حاضر فيها كلا من فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة.

دور المرأة وتأثيرها على الأسرة

وتهدف الندوة، بحضور مدير إدارة التعليم النموذجي، السيد عثمان، ومديرة المعهد حنان عزت، وأدارت الندوة همت مصطفى الأخصائية الاجتماعية، التي جري تنظيمها، اليوم، إلى تنمية الوعي لدى الطالبات بأهمية دور المرأة المصرية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع ودورها البارز في بناء أجيال واعية مستنيرة تخدم الوطن.

الاستثمار الأمثل للثروة البشرية

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف بمطروح خلال الندوة، إن تمكين المرأة لا يعني الإهمال في رعاية الأسرة وتربية النشئ السليم الذي يعد أساس التنمية البشرية، موضحاً معنى التنمية البشرية والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، فالمرأة نصف المجتمع وتصنع النصف الأخر.

أمهات صنعت رجال من الصحابة

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية أن هناك نماذج للمرأة في تنمية الأجيال وبناء الشخصية ودورها في بناء وصنع الرجال، مثل الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، والرئيس أنور السادات والشاعر عبد الرحمن الأبنودي وسير الصحابة، وأمهات الشهداء.

مساهمة المرأة في تطوير المجتمع

واستعرض الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤوون القرآن الكريم، عن دور المرأة في تنمية المجتمع بالمساهمة في تطويره، وبنائه فكريًا وماديًا وأخلاقيًا من خلال تربية الأبناء وتوجيههم، وإخلاصها في عملها، مٌوصيا الطالبات بضرورة تعزيز النجاح والنمو والازدهار لمسيرة النهضة المباركة في وطننا الغالي مصر، والتسلح بالقدر الملائم من المعرفة والثقافة والخبرات والقدرات والمهارات، وجري تكريم أوائل الطلاب للفصل الدراسي الأول، والطالبة المثالية، والفائزات في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية، والمعلم المثالي.