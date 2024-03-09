«الشئون المعنوية» تقدم 6 فقرات متنوعة بـ«الندوة التثقيفية»: «الوطن» أحد أبطال «يوم الشهيد»

حرصت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على الإعداد والتنظيم الجيد لفعاليات الندوة التثقيفية التاسعة والثلاثون في ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية وعدد من نجوم الفن والدراما.

سلام الشهيد

وأعدت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، 6 فقرات خلال فعاليات الندوة التثقيفية، بدأتها بفيلم «سلام الشهيد – رايات النصر»، الذي قدمه الفنان خالد زكي، ليروي قصص الشهداء من المتحف الحربي، وكذلك عزف «سلام الشهيد» من النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

فيلم «ويبقى الأثر»

وحضرت «الوطن» في فعاليات الندوة، ليس فقط بمشاركة محرري ملفات رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة بالجريدة، لكن بعرض قصة الجندي الشهيد «سيد البسطاويسي»، التي انفرد بنشرها الكاتب الصحفي الزميل محمد الليثي، على صفحات جريدة «الوطن» خلال عام 2018، فضلًا عن نشر فيديو من قرية الشهيد حول قصته.

وظهرت قصة الشهيد سيد البسطاويسي، في فيلم «ويبقى الأثر»، وهو الاسم الذي تحمله فعاليات يوم الشهيد والمحارب القديم هذا العام.

وأدى دوره الفنان محمد سلام؛ حيث أظهر الفيلم قصة تسجيل الشهيد لمذكراته على جبهة القتال، ونشرها في الجريدة، وتضمن هذا الفيلم أيضًا، نبذة عن الشهيد العقيد أركان حرب محمد هارون، أحد أبطال القوات المسلحة في سيناء، وألقى الضوء على اتصال جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ليحيه على نتائجه الطيبة في مواجهة العناصر الإرهابية قبل استشهاده.

أبطال من بلدي

وتضمنت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة هذا العام، فيلما بعنوان «أبطال من بلدي»، استعرض عددا من أبطال مصر والقوات المسلحة، فضلًا عن فقرة «علمني أبويا»، التي ظهر خلالها عدد من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وسيناء، مع تأكيد الأبناء على حرصهم مواصلة المشوار.

وشارك الفنان تامر عاشور بأغنية «مصر مبتنساش الشهيد»، كما تضمنت فعاليات الندوة التثقيفية فقرة بعنوان «أغنية إحلم.. تعبر».

يأتي ذلك، بعدما أعدت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، 9 فيديوهات قصيرة عن يوم الشهيد، لتنمية الولاء والانتماء، وإظهار حجم تضحيات شهداء القوات المسلحة المصرية الباسلة.