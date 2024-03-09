عضو بـ«النواب»: كلمة الرئيس في يوم الشهيد اتسمت بالشفافية والوضوح

هنأت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأسر الشهداء، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، والذي يوافق 9 مارس من كل عام.

يوم الشهيد.. ذكرى عظيمة تخلدها الأجيال

وقالت النائبة إن استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض على جبهة القتال وسط أبناءه من أبطال القوات المسلحة، ستظل ذكرى عظيمة تخلدها الأجيال المتعاقبة، لتأكيد بطولات وتضحيات أبناءها الذين حملوا الأمانة، قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

وأكدت سلامة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة سنويا في الاحتفال بيوم الشهيد، وتكريم أسر الشهداء تأكيد أن مصر لم ولن تنسى شهداء الوطن، والتضحيات التي قدمها أبطال مصر البواسل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على استقرار مصر وأمنها القومي.

احتفالية يوم الشهيد

وأوضحت أن كلمة الرئيس خلال الاحتفالية اتسمت بالشفافية والوضوح، ومثلت رسائل طمأنة لجميع المصريين بضرورة العمل وبذل الجهد والعرق من رفعة الوطن، وأن مصر تساعد الأشقاء الفلسطينيين بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي ومقدرات الوطن في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وتأكيده أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت دون غلق ونستغل أي فرصة لإنفاذ المساعدات للأشقاء في غزة، الذين يشهدون مأساة إنسانية غير مسبوقة، مع بذل أقصى مجهود لوقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين، وحصول الشعب الفلسطينيى على حقوقه المشروعة على دولته المستقلة.

وتابعت أن كلمة الرئيس كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية، وأن الأموال جرى إنفاقها فى المشروعات التنموية العملاقة لبناء دولة مستقرة وقوية، وأن سعر الصرف المرن وفقا لطلبات السوق هو السبيل الوحيد للنجاح، وتأكيده أنه لم يمضى وقت طويل حتى يحصد المصريين ثمار جهدهم.