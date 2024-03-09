يترقب المسلمون الموجودون داخل الأردن معرفة عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك، فقبل ساعات قليلة من بداية الشهر الكريم يختلف عدد ساعات الصوم في البلدان العربية والمدة من بلد إلى أخرى.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الأردن

ينتظر المسلمون في الأردن معرفة عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك، قبل ساعات قليلة من بداية الشهر الكريم.

كشفت وكالة الأنباء الأردنية، عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان نقلًا عن مركز الفلك الدولي فإن رؤية هلال شهر رمضان غدًا الأحد من الممكن أن تكون غير ممكنة في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجرد أو باستخدام التليسكوب، ولكن يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من جميع مناطق العالم الإسلامي.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الأردن

وفقًا لمواقيت الأذان، سواء كانت بداية الشهر الفضيل في 11 مارس 2024 أو 12 مارس 2024، فإن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الأردن سيكون حوالي 13 ساعة و 15 دقيقة، بينما سيكون في آخر يوم من الشهر حوالي 14 ساعة و 15 دقيقة.

الجدير بالذكر أن موعد الاعتدال الربيعي سيكون في الحادي والعشرين من مارس الحالي، أي بعد حوالي 10 أيام تقريبًا من بداية شهر رمضان المبارك، حيث يتساوى فيه عدد ساعات الليل مع النهار.