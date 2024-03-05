وزير خارجية الأردن الأسبق: إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، إن الهجمات على الأونروا مهزلة دولية، في خضم ما تتعرض له من عدوان، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجاعات، بسبب مجرد مزاعم، مشيرًا إلى أن الأونروا هي الفاعل الأكبر في قطاع غزة اليوم.

هدف إسرائيل من الحرب

وأضاف خلال حواره ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هدف إسرائيل من حرب غزة، ليس فقط تدمير القدرة العسكرية للفصائل الفلسطينية، بل تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من غزة إلى مصر والضفة الغربية إلى الأردن، فتل أبيب لا تريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولا تريد دولة فلسطينية ولا تريد أغلبية فلسطينية.

محاولات مصر والأردن في كسر الحصار

وأوضح أن المحاولات المصرية الأردنية هدفها كسر الحصار، وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن إسرائيل لا تستطيع تصفية القضية ولن تستطيع تهجير الشعب الفلسطيني مؤكدا أنه يخشى أن حل الدولتين أصبح من المستحيلات، فحتى يكون ممكنًا لا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بإرادة دولية.