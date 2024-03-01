القاهرة الإخبارية: الأردن شهد أكبر جسر جوي لإنزال المساعدات في غزة

قالت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن الأردن شهد أكبر جسر جوي يصل إلى قطاع غزة لإنزال المساعدات إلى أهالي فلسطين، بالشراكة مع العديد من الدول العربية ومن بينها مصر، لتصل مئات الأطنان من المساعدات خلال اليومين الماضيين لشمال غزة.

العملية الجوية دعا إليها الملك عبد الله الثاني

أضافت ببرنامج «صباح جديد»، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي ومارينا المصري، أن هذه العملية الجوية لإنزال المساعدات إلى غزة تهدف لشراكة عربية وأجنبية، إذ دعا إليها الملك عبد الله الثاني، بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من تضييق على وصول المساعدات لشمال القطاع.

السبيل الوحيد لإيصال المساعدات لغزة هو الإنزال الجوي

أشارت إلى أن الملك عبد الله، يركز في تصريحاته على أن شمال القطاع يشهد معاناة كبيرة وعملية تجويع للمواطنين في غزة، وكان السبيل الوحيد لإيصال المساعدات من خلال الإنزال الجوي لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية للقطاع.

أوضحت أنه جرى تسيير 10 طائرات خلال اليومين الماضيين، بمشاركة مصرية وفرنسية وبحرينية وعمانية وإماراتية وغيرها من الدول الأخرى، مؤكدة أن هذه المساعدات ستستمر خلال الفترة المقبلة.