عرض لوحتا «نقراطيس وهيراكليون» بالمتحف اليوناني في الإسكندرية

عرض المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، لوحتان «نقراطيس وهيراكليون» وهما من الشواهد الآثرية على أهمية موقع مدينة الإسكندرية التجارية قبل تأسيسها ويرجع عمرهما إلى قرابة 2400 سنة.

وبحسب بيان المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، اليوم عن تفاصيل اللوحتان فهما لوحة من البازلت الأسود ترجع إلى عهد الملك نختانبو الأول «362- 380 ق.م» وعثر عليها في مدينة هيراكليون «أبوقير» عام 2006، وعثر على مثيلتها عام 1899 في نقراطيس بالدلتا.

تضم قرارات ملكية خاصة بالضرائب

وتحمل اللوحتان قراراً ملكياً يتكون من 14 عموداً ينص على تخصيص نسبة العشر من الضرائب المحصلة على البضائع المارة عبر ميناء هيراكليون «ثونيس» وأيضاً على المعاملات التجارية في نقراطيس لمعبد الإلهة «نيت» في سايس «صا الحجر» ويصف القرار كلتا المدينتين بصفة الميناء «بر مرت».

نقوش اللوحات

وفي أعلى اللوحتين تصور السماء، وأسفلها قرص الشمس المجنح رمز الحماية، وفوق النقش من اليمين يصور الملك مرتديًا تاج الشمال وهو يقدم قربانًا للإلهة نيت عبارة عن لوح فوقه خبز وأواني مياه ونبيذ، وفي الجهة اليسرى يظهر الملك بتاح يقدم قربانًا للإلهة نيت عبارة عن قلادة ذهبية.

مكان العثور على لوحتي نقراطيس وهيراكليون

وجدت هاتان اللوحتان المتطابقتان على طرفي مجرى مائي «الفرع الكانوبي للنيل» كان يربط مدينة نقراطيس بميناء ثونيس «هيراكليون» على البحر المتوسط، ويتوجدان حاليا ضمن القطع الأثرية في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وعلى الرغم من أن اللوحتين متطابقتين في النص والزخرفة ومتزامنتين من عهد الملك نختانبو الأول، إلا أن قرناً من الزمان يفصل بينهما من حيث تاريخ الإكتشاف.

جدير بالذكر أن نقراطيس كانت مركزاً صناعياً وتجارياً منذ القرن السابع ق.م وحتى القرن السابع الميلادي، وتميزت منتجاتها بالجمع بين التقاليد المصرية واليونانية.

تفاصيل اللوحتان

- الأولى من البازلت الأسود، ترصد عصر نختانبو الأول «380 -362 ق.م» - بمدينة نقراطيس «كوم جعيف الحالية».

- والثانية من البازلت الأسود أيضا، وترجع لعصر نختانبو الأول «380 -362 ق.م» - هيراكليون ثونيس وهي «خليج أبي قير» حاليا.