الجامعات: لا تعديل في جداول الحضور خلال شهر رمضان 2024

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات خلال شهر رمضان 2024 وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أنه لاتعديل أو تغيير في خريطة المناهج الدراسية للفرق المختلفة، وأن التعديل سيكون بالنسبة لمواعيد الحضور والانصراف للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.

الإعلان عن جداول الدراسة بالجامعات

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات طوال شهر رمضان ولاتعديل في المناهج الدراسية أو تخفيفها، وأن الامور تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد مشكلات، وجرى التأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الحضور و الانصراف لمختلف الطلاب ومنتسبي الجامعة.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأنه جرى الإعلان عن الجداول الدراسية الجديدة خلال شهر رمضان 2024 بما يسمح للطلاب الانصراف مبكراً قبل موعد أذان المغرب بمدة لاتقل عن ساعتين.