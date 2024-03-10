استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 10-3-2024 في البنوك، مقابل الجنيه المصري، وترصد «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي اليوم، حسب آخر تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10-3-2024 داخل البنك المركزي المصري عند 160.52 جنيه للشراء، ونحو 161 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 155.5 جنيه للشراء، و160.81 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 159.9 جنيه للشراء، و160.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 160.46 جنيه للشراء، و160.81 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

لامس سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 159.53 جنيه للشراء، ونحو 160.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم عند 155.35 جنيه للشراء، ونحو 160.81 جنيه للبيع.