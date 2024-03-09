بدء التشغيل التجريبي لسوق كفر الشيخ الحضري المطور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه اللواء إيهاب عطية، مدير الأمن، جهود نقل وتسكين الباعة الجائلين بالسوق المطور، معلناً بدء التشغيل التجريبي للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م2، بشارع صلاح سالم بوسط المدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفر الشيخ - حكمدار المديرية، واللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، والعميد شريف سالم، مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد أحمد نعيم، مدير الحماية المدنية، والعقيد محمد مكاوي، رئيس شرطة المرافق، والمقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، والمقدم أحمد عمر، رئيس مباحث قسم ثان كفر الشيخ، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث شرطة المرافق، والمهندس خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

بدء التشغيل التجريبي لسوق كفر الشيخ الحضرى المطور

وقال المحافظ، إن التشغيل التجريبي لسوق كفر الشيخ الحضري المطور، الذي تم إنشاؤه على مساحة حوالي 3000م2، كأحد مشروعات برنامج التنمية المحلية، بدأ، وجرى نقل الباعة الجائلين من شوارع المدينة وتسكينهم في السوق المطور، لتحقيق الانضباط في الشوارع، وتسهيل حركة المرور، ومواجهة الإشغالات، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، والذي تم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين، وتوفير فرص العمل.

تنظيم الأنشطة داخل السوق

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، «الخضروات، والفاكهة، والسلع، والمواد الغذائية، والأسماك، واللحوم، والملابس والأحذية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة»، وذلك بشارع صلاح سالم، بمدينة كفر الشيخ، لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفر الشيخ، ومواجهة العشوائيات، ومخالفات الإشغالات، لافتاً إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وأنّه من المقرر افتتاح السوق للعمل، خلال أيام، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.