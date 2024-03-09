مدير الجامع الأزهر: إتاحة الدراسة عن بُعد بجميع المحافظات تيسيرا على الطلاب

عقد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة وتطوير الرواق الأزهري، وذلك وفقا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

ملف الرواق الأزهري

ونقل الدكتور عبد المنعم فؤاد، لمديري الإدارات الفرعية للرواق الأزهري، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا اهتمام فضيلته بملف الرواق الأزهري، والذي يتم من خلاله تحفيظ القرآن الكريم ونشر العلوم الشرعية والعربية.

ولفت إلى أن عِظم العمل الذي يؤدونه يتأتى من عِظم الرسالة التي سيقدمونها للدارسين في أروقة القرآن الكريم والعلوم الشرعية والعربية، وأن نشر العلوم الشرعية والعربية طبقا للمنهج الأزهري الوسطى المعتدل، يعد من أولويات الأزهر الشريف، وذلك لنشر تعاليم الإسلام السمحة والعمل على تخريج دارسين جدد قادرين على البعد عن المفاهيم المغلوطة التي تشوه الدين الإسلامي.

من جانبه، أوصى الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، مديري إدارات الرواق الأزهري بالاجتهاد والمثابرة في تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل نشر رسالة الرواق الأزهري من خلال أروقته المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والاستفادة من البرامج التي يقدمها الرواق الأزهري، فطلب العلم جهادٌ في سبيل الله، كما قامت الإدارة العامة للجامع الأزهر بتزويد جميع الفروع بخطوط هاتفية وأجهزة كمبيوتر لوحي، تم تخصيصها للتواصل المباشر مع الدارسين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بهم.

تدريس العلوم الشرعية والعربية

وتابع: يقوم الجامع الأزهر بتسخير كافة الخدمات لنشر هذه العلوم في كافة ربوع الوطن، مؤكدا التوسع في المقار الدراسية لاستيعاب الدارسين الراغبين في دراسة العلوم الشرعية والعربية، لافتًا إلى إتاحة الدراسة والتعلم عن بعد بجميع محافظات الجمهورية إضافة إلى الدراسة المباشرة في 16 محافظة وذلك تيسيرًا على الدارسين.

وبيَّنَ مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الدكتور أحمد همام، أن الأروقة الخارجية تخضع لمتابعة يومية من قِبَلِ غرفة العمليات المركزية بالإضافة لتسيير لجان متابعة من قبل الإدارة العامة للجامع الأزهر يشرف عليها الدكتور عبد المنعم فؤاد، والدكتور هاني عودة، ويتابعها وفريق من الباحثين بقسم العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالأروقة وقيام الأساتذة بدورهم على الوجه المطلوب بما يتناسب مع دور الأزهر في تدريس العلوم الشرعية والعربية وفق منهجية علمية.

من جانبه، أكد الشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، أن إدارة رواق القرآن الكريم تقوم باستمرار على تطوير المهارات العلمية والتدريب المتواصل للمعلمين بالرواق الأزهري عن طريق مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري، ومن خلال عقد المتابعات الدورية لفروع الرواق الأزهري وعقد اختبارات تتابعية للمحفظين، والتي يجرى من خلالها اختيار الكوادر التي ستقوم بتحفيظ أبناء الرواق الأزهري للقرآن الكريم كبارًا وصغارًا، القرآنَ الكريم وأحكام تلاوته.