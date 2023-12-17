«الأزهر» يعلن مد فترة قبول طلبات الالتماس للالتحاق برواق العلوم الشرعية

وجّه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، بمد فترة قبول طلبات الالتماس للالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، نظرا للإقبال الشديد على الالتحاق به.

وأعلن الجامع الأزهر، قبول الطلبات لمحافظة القاهرة - فرع الجامع الأزهر بمقر الرواق الأزهري بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر بالدّراسة، من الساعة 12 وحتى صلاة العصر، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس المقبل.

قبول دفعة جديدة من الدارسين

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجامع الأزهر، قبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بهذه العلوم وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي العلوم الشرعية والعربية طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل.

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، أن رواق العلوم الشرعية والعربية تنقسم الدراسة فيه إلى ثلاث مراحل: المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة، وتنقسم كلٌ منهما إلى مستويين مدة الدراسة بكل مستوىً ستة أشهر.

أضاف أن المرحلة الثالثة هي التخصصية وتتشعب إلى أربعة تخصصات: العقيدة، التفسير والحديث، الفقه وأصوله، وتخصص اللغة العربية، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.