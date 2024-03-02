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دراما المتحدة

«حق العلم في الإسلام» على مائدة الرواق الأزهري للنشء بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
04:22 م | السبت 02 مارس 2024
جانب من الندوات

جانب من الندوات

ناقش برنامج الرواق الأزهري للنشء، الذي تطلقه الإدارة العامة للنشء بوزارة الشباب والرياضة، قضية حق العلم في الإسلام من خلال الندوة المنفذة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

تصحيح المفاهيم الدينية

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أن البرنامج يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيههم بشكل سليم، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهانهم فيما يخص القضايا الدينية والمجتمية وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة.  

أهمية التعليم في حياة الفرد 

وأضاف أنه أقيمت فعاليات الندوة بحضور الشيخ عبد الفتاح رمضان الواعظ بالأزهر الشريف، ودار موضوع الندوة حول حق العلم في الإسلام واهتمامه بالتعليم وأهميته في حياة الفرد والمجتمع وأهمية الالتزام بالتعاليم الدينية الصحيحة لما لها من أثر كبير في تقدم وازدهار الأمم.  

وأشار إلى التزام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتنفيذ خطة تطوير العمل بالوزارة، والسعي لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بين النشء والشباب؛ بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

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