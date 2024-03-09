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دراما المتحدة

روجينا تكشف كواليس تصوير مسلسل سر إلهي في الإسماعيلية (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
03:43 م | السبت 09 مارس 2024
روجينا

روجينا

كشفت الفنانة روجينا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن كواليس تصوير مسلسل سر إلهي في الإسماعيلية، إذ شاركت مع جمهورها فيديو من كواليس التصوير معلقة: «انتظروا مسلسل سر إلهي، شهر الفرحة، شكرًا لأهل الإسماعيلية».

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روجينا وأحمد مجدي ومحمد ثروت ومي سليم ونهي عابدين وصلاح عبدالله وأحمد بدير وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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