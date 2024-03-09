روجينا تكشف كواليس تصوير مسلسل سر إلهي في الإسماعيلية (فيديو)

كشفت الفنانة روجينا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن كواليس تصوير مسلسل سر إلهي في الإسماعيلية، إذ شاركت مع جمهورها فيديو من كواليس التصوير معلقة: «انتظروا مسلسل سر إلهي، شهر الفرحة، شكرًا لأهل الإسماعيلية».

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روجينا وأحمد مجدي ومحمد ثروت ومي سليم ونهي عابدين وصلاح عبدالله وأحمد بدير وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.