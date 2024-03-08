رمضان 2024.. روجينا تهنئ أشرف زكي على مشاركته في مسلسل مليحة: «هتكسر الدنيا»

حرصت الفنانة روجينا، على تهنئة زوجها الفنان أشرف زكي، على مشاركته في سباق دراما رمضان 2024، بمسلسل مليحة، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر حسابها على «إنستجرام».

روجينا تهنئ أشرف زكى على مسلسل مليحة

شاركت الفنانة روجينا بوستر خاصا لزوجها الفنان أشرف زكي، من مسلسل مليحة، وعلقت عليه: «ألف مليون مبروك، إن شاء الله تكسر الدنيا».

يذكر أن مسلسل مليحة يقدم في رمضان 2024 لدعم القضية الفلسطينية ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم دياب وميرفت أمين وماجدة زكي وسيرين خاس، من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

أما روجينا فتشارك في رمضان 2024 بمسلسل سر إلهي، بجانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد مجدي وأحمد سلامة ومحمود حجازي ونانسي صلاح، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.