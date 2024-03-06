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دراما المتحدة

رمضان 2024.. دينا ضيفة شرف في مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

كتب:

سهيلة محمد
03:10 م | الأربعاء 06 مارس 2024
سر إلهي

سر إلهي

تظهر الفنانة دينا كضيفة شرف في مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، المنتظر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2024، ويعُرض حصريًا عبر قناة CBC، ومنصة Watch It.

ونشرت روجينا صورة تجمعها بالفنانة دينا من كواليس مسلسل سر إلهي، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: «حبيبتي وأختي وصاحبتي وعشرة العمر وأجدع ست في الدنيا، نورتي مسلسل سر إلهي».

أحداث مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، حول سيدة تعاني من الأزمات في حياتها بعد غدر المقربين لها، وتتحول حياتها وتقرر الانتقام واسترجاع حقها ممن ظلمها.

أبطال المسلسل

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، أحمد مجدي، محمد ثروت، أحمد سلامة، محسن منصور، محمود حجازي، مراد مكرم، صلاح عبد الله، ميمي جمال، رشا مهدي، تأليف أمين جمال، إخراج رؤوف عبد العزيز.

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