كواليس مشاركة الطفلة سيليا في مسلسل سر إلهي.. «روجينا بتقولها إنتي شبهي»

بملامحها الطفولية البريئة وضحكتها الجميلة، خطفت الطفلة سيليا أنظار فريق عمل مسلسل سر إلهي، فضلًا عن الجمهور، بعد عرض البرومو الرسمي للمسلسل على منصة «watch it» وشاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونستعرض كواليس مشاركة سيليا في المسلسل.

اكتشاف موهبة سيليا

موهبة التمثيل، تميزت الطفلة سيليا معتز غالي، حينما كانت في عمر عامين، وكانت انطلاقتها الأولى من منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك»: «لما كان عندها سنتين عرفنا أنها موهوبة في التمثيل من حركاتها وتعابير وشها التلقائية في الفيديوهات اللي كانت بتمثلها»، وفق تعبير إسراء أسامة، والدة الطفلة سيليا، خلال حديثها لـ«الوطن».

حينما شاهدت «إسراء» موهبة طفلتها، أرادت أن تدعمها بشدة بأن يكون لها مستقبل كبير من خلال تلك الموهبة: «من 3 سنين قدمت في مكتب كاست لو هما محتاجين أطفال في أدوار معينة، وردوا عليا قبل مسلسل سر إلهي وبعتلهم الصور والفيديوهات لسيليا وقالوا تمام» حسب تعبير والدة سيليا.

كواليس سيليا مع روجينا بموقع التصوير

منذ اشتراك صاحبة الـ7 سنوات، ضمن فريق عمل مسلسل سر إلهي، وهي تشعر بفرحة كبيرة يتخللها بعض الخجل والرهبة من الأشخاص التي لا تعرفهم: «هي عشان أول مرة عندها رهبة من الناس الكتيرة، بس هي مبسوطة أوي وبتحب الممثلين، وروجينا بتعاملها حلو أوي وبتقولها إنتي شبهي» على حد تعبير «إسراء»، مشيرة إلى أن طفلتها سعيدة للغاية بوقوفها أمام الكاميرا وممارسة هوايتها المحببة.

الطفلة سيليا تجسد شخصية ابنة الفنانة روجينا والفنان محمد ثروت، في المسلسل المقر عرضه في شهر رمضان المبارك، وبعد عرض البوسترات الفردية للمسلسل، تداول الجميع البوستر الذي يحمل صورة سيليا على منصات التواصل الاجتماعي، مع إشادات بملامحها الجميلة.