سر إلهي ليس الأول.. روجينا تتألق في أدوار التشويق والغموض بدراما رمضان

حمل البرومو التشويقي، الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل سر إلهي، لقطات متنوعة تُعبر عن الغموض والتشويق والإثارة، وتدور حول شخصية «نصرة» التي تُجسدها الفنانة روجينا، وتتعرض للكثير من الوقائع المأساوية الصادمة خلال أحداث المسلسل.

قصة مسلسل سر إلهي

أحداث مُشوقة يغلب عليها الغموض وأجواء الإثارة والجريمة، تمر بها «نصرة» بطلة المسلسل، بداية من سرقة أشقائها لميراثها، مرورا بخيانة زوجها لها مع أعز صديقاتها، ومن ثم تورطها في جريمة قتل ودخولها السجن، حتى تُقرر بعد خروجها من السجن الانتقام ممن تسببوا في إيذائها.

أدوار الجريمة والغموض

ولم يكن دور روجينا في مسلسل سر إلهي الأول في نمط الجريمة والإثارة؛ إذ برعت في دور «حور» خلال مسلسل «انحراف»، الذي عرض خلال سباق دراما رمضان 2022، مُجسدة طبيبة نفسية تعاني من اضطرابات نفسية، تجعلها تميل إلى العنف، إذ تقرر استغلال تخصصها وتمكنها في مجال العلاج النفسي في تعديل مسار الأشخاص المنحرفين بطريقتها الخاصة، التي تضمنت مشاهد مليئة بالغموض والعنف.

سر إلهي 15 حلقة

يُشار إلى أن مسلسل سر إلهي يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مع الفنانة روجينا، كوكبة من النجوم والفنانين، منهم: رنا رئيس، وأحمد مجدي، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ورشا مهدي، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.