بشائر رمضان.. تفاصيل انخفاض أسعار السلع بعد الإفراج عن البضائع: أبرزها اللحوم

بدأت بشائر انخفاض أسعار السلع الغذائية، بعد الإفراج الجمركي عن البضائع من المواني بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

انخفاض أسعار السلع بعد الإفراج الجمركي

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تخفيض أسعار السلع الغذائية منذ اليوم الأول لبدء الإفراج الجمركي عن البضائع، الخميس الماضي.

وأعلنت الوزارة عدة تخفيضات، أبرزها اللحوم والدواجن والأرز والزيت، مع تكثيف ضخ المزيد من السلع للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية، ومعارض أهلا رمضان.

وبلغ سع كيلو اللحم السوداني الطازج 250 جنيهًا بدلا من 280 جنيهًا، وبلغت أسعار الدواجن المجمدة 100 جنيه بدلا من 110 جنيهات، في حين انخفضت أسعار الأرز إلى 30 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا.

قائمة أسعار السلع في المجمعات ومعارض أهلا رمضان

وتشمل أسعار السلع حاليًا في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، ومعارض أهلا رمضان، كالتالي:

- سكر معبأ 1 كيلو جرام 27 جنيهًا.

- أرز بلدي 1 كيلو جرام بسعر 35 جنيهًا.

- أرز هندي 1 كيلو جرام بسعر 30 جنيهًا.

- دقيق 1 كيلو جرام بسعر 28 جنيهًا.

- مكرونة الملكة 300 جرام أنواع بسعر 9.50 جنيه.

- مكرونه ستار 400 جرام أنواع بسعر 13 جنيهًا.

- مكرونة بساطه 350 جرام أنواع بسعر 9.5 جنيه.

- عدس أصفر 500 جرام بسعر 40 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- زيت خليط 800 جرام بسعر 65 جنيهًا.

- زيت خليط 700 جرام «حلوة- قلية- وهدية» بسعر 75 جنيهًا.

- زيت عباد سلايت 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.

- زيت خليط لتر «حلوة- قلية- وهدية» بسعر 100 جنيه.

- مسلي نباتي 700 جرام بسعر 95 جنيهًا.

- شاي ناعم ليبتون 250 جرام بسعر 57.5 جنيه.

- شاي ناعم 40 جرام بسعر 8.5 جنيه.

- لحوم بقري طازجة 1 كيلو جرام بسعر 250 جنيهًا.

- دواجن مجمدة 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه.

- أوراك دواجن مجمده 900 جرام بسعر 90 جنيهًا.

- صدور دواجن مجمدة 450 جرام بسعر 57 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

- صلصة طماطم 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.

- ملح طعام 300 جرام بسعر 1.5 جنيه.

- خل 1 لتر بسعر 12 جنيهًا.

- زبيب مصري بناتي 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه.

- بلح جاف شنطة رمضان 1 كيلو جرام بسعر 25 جنيهًا.

- جوز هند كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا.