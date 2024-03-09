عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا متلفزًا، عن مسيرة البطل والشهيد عبد المنعم رياض، بعنوان: «الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض.. اسم محفور في وجدان الوطن»، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الذي يحتفل به المصريون في التاسع من مارس كل عام.

تاريخ العسكرية المصرية

أوضح التقرير أنَّ تاريخ العسكرية المصرية يزخر برجال أبطال وقادة عظام، وهبوا حياتهم من أجل عزة الوطن ورفعته، والتاريخ سطر ذكراهم بأحرف من نور، ومن بينهم الشهيد عبد المنعم رياض، الذي توارثت الأجيال تاريخه بفخر.

وتابع التقرير: «الشهيد عبدالمنعم رياض، أحد الأبطال والقادة المشهود لهم بالكفاءة والانضباط والعزيمة والإخلاص، ولد لأسرة بسيطة بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية عام 1919، والتحق بالكلية الحربية في 1936، وعقب تخرجه التحق بسلاح المدفعية؛ ليشغل خلال خدمته عدة مناصب».

الشهيد البطل عبد المنعم رياض

واستطرد: «حقق البطل عبد المنعم رياض انتصارات عسكرية في المعارك التي خاضتها القوات المسلحة، خلال حرب الاستنزاف مثل معركة رأس العش وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، ونال نظير كفاءته منقطعة النظير العديد من الأوسمة من بينها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة».

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنّ: «الشهيد عبد المنعم رياض كان يؤمن بأن مكان القائد الحقيقي وسط جنوده في المعركة؛ ليُستشهد بالفعل وهو في الخطوط الأمامية يوم التاسع من مارس 1969، خلال إحدى معارك الاستنزاف مع جيش العدو، ما يعد دليلًا حيًا على التزامه بهذه الصفة العسكرية العظيمة».