علي ربيع يشارك فيديو لكواليس فيلم «عالماشي»: «هكون معاكم في العيد»

شارك الفنان علي ربيع عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، كواليس تصوير فيلم عالماشي، المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المبارك وانتهى من تصويره منذ أيام.

ونشر علي ربيع فيديو كواليس الفيلم معلقا: كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم هتوحشوني جدا في رمضان بس إن شاء الله أكون موجود معاكم في العيد بأجمل الأفلام اللي هتشوفوها، من كواليس فيلم عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك 2024 في كل سينمات مصر والوطن العربي.

أبطال فيلم «عالماشي»

فيلم «عالماشي» بطولة عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج يوسف الطاهر، وإخراج محمد الخبيري، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.