رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رمضان 2024.. Watch It تكشف عن صور حصرية من مسلسل مليحة

كتب:

ياسمين محمود
04:10 م | السبت 09 مارس 2024
بوستر المسلسل

بوستر المسلسل

كشفت منصة Watch it عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صور جديدة وحصرية من المسلسل الرمضاني مليحة بطولة دياب.

وشاركت المنصة مجموعة الصور الحصرية لمسلسل مليحة معلقة: لقطات حصريّة من تصوير مسلسل مليحة، انتظروا مسلسل مليحة على WATCH IT

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاص، وأمير المصري تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، ويناقش القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.

اقرأ المزيد:

معلومات عن أبرز 5 مدن فلسطينية من وحي مسلسل مليحة.. اسم غزة مقرون بمقبرة

رمضان 2024.. روجينا تهنئ أشرف زكي على مشاركته في مسلسل مليحة: «هتكسر الدنيا»

روڤي الشناط تكشف رد الفعل الفلسطيني علي مسلسل مليحة

من وحي مسلسل مليحة.. معلومات عن الزي الفلسطيني التقليدي
بقلم ياسمين محمود