رمضان 2024.. Watch It تكشف عن صور حصرية من مسلسل مليحة

كشفت منصة Watch it عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صور جديدة وحصرية من المسلسل الرمضاني مليحة بطولة دياب.

وشاركت المنصة مجموعة الصور الحصرية لمسلسل مليحة معلقة: لقطات حصريّة من تصوير مسلسل مليحة، انتظروا مسلسل مليحة على WATCH IT

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاص، وأمير المصري تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، ويناقش القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.