من وحي مسلسل مليحة.. معلومات عن الزي الفلسطيني التقليدي

مكانة كبيرة حجزها مسلسل مليحة في قلوب المصريين، بعد طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو التشويقي للمسلسل، استعدادًا لعرضه على قناتي CBC وCBC drama، خلال السباق الرمضاني 2024، وتدور أحداثه حول الفتاة الفلسطينية «مليحة» التي اضطرت للهجرة مع أسرتها من فلسطين إلى ليبيا بعد أحداث الانتفاضة عام 2000 وتدمير الاحتلال لمنزلهم.

وخلال تصاعد الأحداث، مرّت مليحة وأسرتها بالكثير من التحديات والصعاب إلا أنّها ظلت متمسّكة بالأمل في العودة إلى ديارها «فلسطين» ذات يوم.

فريق عمل مسلسل مليحة

ويضم مسلسل مليحة عددٌ كبيرٌ من الفنانين أبرزهم الفنان دياب، والفنانة اللبنانية ديانا رحمة، كما تشارك الفنانة رحاب الشناط، ميرفت أمين، أشرف زكي، سيرين خاص، أمير المصري، أنور خليل، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، والمسلسل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

الزي الفلسطيني التقليدي

وتصدر الزي الفلسطيني التقليدي، الذي ظهرت به الفنانة ديانا رحمة، البوستر الدعائي للمسلسل، والذي يحرص الفلسطينيون على ارتدائه كنوع من الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد الفلسطينية، ونستعرض ملامحه في السطور التالية، بحسب ما ذكره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

يُعتبر الثوب المجدلاوي، من أبرز الأزياء الفلسطينية التراثية للنساء، ويُصنع من القطن، ويتمتع بالخطوط الخضراء والحمراء من الجانبين، ويُصنع مُطرّزًا في بعض المدن الفلسطينية.

أما الثوب الجلجلي، فيُعتبر الزي الشعبي للنساء الفلسطينيات، ويُفصّل بالاستعانة بالعديد من ألوان الأقمشة خاصة اللون الأزرق، ويتميز بالتطريز اليدوي اللافت للأنظار، كما يشتهر ثوب التوبيت السبعاوي الذي يُعرف بلونه الأسود القاتم، وهو يشبه العباءة الواسعة، وعادة ما يتم صناعته من البوليستر.

وفيما يتعلق بزي الرجل الفلسطيني التقليدي، أوضحت نورهان أحمد فتحي، باحثة التاريخ لـ«الوطن»، أنّه يُعرف بـ«القنباز» أو «الدماية»، وهو رداء طويل مشقوق من الأمام، ويتم تفصيله بألوان مختلفة.

كما يرتدي الرجل الفلسطيني الدامر وهو جبة قصيرة تلبس فوق القنباز، وكماها طويلان، ثم تأتي العباءة التي تغطي القنباز، ومن أشهر أنواع العباءات المحلاوية، البغدادية، والمزاوية العادية، المزاوية الصوف، والرجباوي، والحمصية، والصيدية.

ويحب الكثير من الرجال ارتداء الكوفية الفلسطينية المعروفة بلونيها الأبيض والأسود والتي تعكس بساطة الحياة في قرى فلسطين، بعيدًا عن ألوان حياة المدينة المختلفة.