معلومات عن أبرز 5 مدن فلسطينية من وحي مسلسل مليحة.. اسم غزة مقرون بمقبرة

حاز البرومو التشويقي، الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل مليحة، على إعجاب قطاع كبير من الجمهور، الذي عبّر على منصات التواصل الاجتماعي عن تشوّقه لمشاهدة العمل الذي تتناول أحداثه القضية الفلسطينية، من خلال قصة الفتاة الفلسطينية «مليحة» التي اضطرت للهجرة مع أسرتها من فلسطين إلى ليبيا، بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وتدمير الاحتلال لمنزلهم.

قصة مسلسل مليحة

أظهرت لقطات البرومو تمسُك مليحة بالأمل في العودة إلى دارها في فلسطين ذات يوم، التي تتسم بموقع استراتيجي مُميز وخيرات عديدة جعلت العدو الإسرائيلي يستهدف الاستحواذ عليها، بحسب حديث ياسمين عماد، باحث تاريخي وأثري، لـ«الوطن»، مُضيفة أن فلسطين تستقر في قلب منطقة الشرق الأوسط، وتصل بين غرب آسيا وشمال إفريقيا، وتشتهر بعديد من المدن التي ظلت شاهدة على تاريخها على مر العصور، منها: غزة والقدس وحيفا ويافا وبيت لحم.

معلومات عن أبرز 5 مدن فلسطينية

ومن وحي أحداث مسلسل مليحة، نستعرض أبرز المعلومات عن 5 مدن فلسطينية، وفقًا لموقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

غزة

- أهم وأكبر مدن جنوب فلسطين منذ آلاف السنين حتى اليوم.

- كانت مركزًا مهما للتجارة بين فلسطين ومصر، وبين البحر المتوسط والبحر الأحمر والجزيرة العربية.

- تشتهر غزة بزراعة الخضروات والحمضيات والزهور.

- وُلد فيها الإمام الشافعي.

- تحتوي على قبر هاشم بن عبد مناف، ولذلك سميت بغزة هاشم.

القدس

- يطلق عليها اسم بيت المقدس، وهي عاصمة فلسطين السياسية والثقافية والاقتصادية.

- تحتضن مقدسات إسلامية ومسيحية، ففيها المسجد الأقصى، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة.

- تقع القدس في قلب جبال فلسطين الوسطى، وظلت منذ القدم مركز المواصلات الرئيس في فلسطين.

حيفا

- يُطلق عليها عروس الكرمل.

- تقع على البحر المتوسط وتعد أهم مواني فلسطين.

- بني قسم كبير منها على جبل الكرمل، وفيها منطقة صناعية كبيرة.

يافا

- يطلق عليها عروس البحر، وتقع في منتصف شاطئ فلسطين بين حيفا وغزة جنوب مصب نهر العوجا.

- تُعتبر ميناءً مهماً للمناطق الوسطى من فلسطين، خاصةً للقدس الشريف.

- اشتهرت بأشجار البرتقال، ويعود اسم يافا، نسبة لأشهر أنواع البرتقال في العالم.

- اشتهرت بصناعات النسيج والصابون تصنيع المعادن.

- صدرت فيها أمهات الصحف الفلسطينية كجريدتي فلسطين والدفاع.

بيت لحم

- تقع جنوب مدينة القدس، وتحتوي على كنيسة المهد، حيث وُلد المسيح عليه السلام.

- تشتهر بالصناعات السياحية مثل صناعة التحف والأصداف والتطريز.

- تتميز بمكانة دينية وتاريخية كبيرة، جعلتها مركز سياحي مهم.