روفي الشباط تكشف رد الفعل الفلسطيني علي مسلسل مليحة

تشارك الفنانة روفي الشباط ذات الأصول الفلسطينية ضمن أحداث مسلسل مليحة، الذي يدعم القضية الفلسطينية في السباق الرمضاني المقبل 2024، بجانب الفنان دياب، وعدد كبير من الفنانين.

رد فعل أهالينا في فلسطين على مسلسل مليحة

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت الفنانة روفى الشباط أن والدها فى غزة، عندما علم بمشاركتها في تقديم عمل مصري يدعم القضية الفلسطينية، سعد للغاية، حيث قالت: «أنا أبويا في غزة لما بنتكلم، عمرنا متكلمنا في حاجة فنية، بس لقيته بيقولي سمعت أنك مشاركة في حاجة عن فلسطين، كان سعيد جدا، وكل أهلي هناك مبسوطين، بإن يكون فيه عمل فني متكامل عن القضية».

وتابعت روفي: «هما عارفين تأثرى أنا الشخصي عادي كـ واحدة فلسطينية مصرية، لكن إن يحسوا إن المنظومة بتدعم اتبسطوا أوى، انهم يشوفوني في عمل زي كدا، واتبسطوا أوى ان فى وسط أعمال رمضان هما مش منسيين، عمل كبير جدا بإنتاج ضخم، وشركة كبيرة، حسوا إن هما في القلب موجودين، وإن فيه حاجة باسطاهم، بس كمان الأكتر إن فيه عمل مهم بيتكلم عن قضيتهم، مش بس موضوع مؤتمرات، لا إحنا مكملين».

وفي حديثها عن من يدعون بأن الجميع قد نسي القضية، وأن التفاعل انتهى، قالت: «فيه ناس بتقول القضية نامت، والتفاعل معاها مات، لا احنا مش منسيين، وفيه حاجة بتتحضر من بدري، كدعم للقضية شغال طول الوقت، دا كان بمثابة طبطبة للشعب الفلسطيني».

يذكر أن مسلسل مليحة يشارك فى السباق الرمضاني لعام 2024 لدعم القضية الفلسطينية ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم دياب وميرفت أمين وماجدة زكى وسيرين خاس وروفي الشباط وأمير المصري وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف رشا عزت واخراج عمرو عرفة.