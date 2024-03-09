لمواجهة تسرب الفتيات من التعليم.. انطلاق مشروع «ابنتي الغالية» بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، انطلاق مشروع «ابنتي الغالية» بالتعاون مع هيئة «كوبتك أورفانز» وإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتزويد الفتيات بالمعلومات والإمكانيات لعدم التسرب من التعليم، وتعزيز قيم السلام.

انطلاق فعاليات برنامج «ابنتي الغالية»

وأكدت محافظة الأقصر في بيان اليوم، انطلاق أولى فعاليات المشروع بحضور عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية في الأقصر بهدف الإعلان عن المشروع الذي يستهدف تثقيف الفتيات صحيا ونفسيا لمواجهة تحديات الحياة، وإزالة الفوارق التي تولد العصبية والعنصرية ويأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع 4 جمعيات محلية في المحافظة.

من جانبها أكدت سلوى يوسف المديرة العامة لبرنامج «ابنتي الغالية» بالأقصر في ييان أنه من البرامج الأساسية التي تقدمها هيئة كوبتك أورفانز، وهي منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في مجال تعليم الأطفال في مصر.

رحلات تعليمية وثقافية على هامش المشروع

وتشمل أنشطة المشروع، ورش عمل وندوات تثقيفية في مجالات مختلفة مثل الصحة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وحقوق المرأة، بينما يتضمن المشروع رحلات تعليمية وثقافية للفتيات لاستكشاف الأماكن السياحية والثقافية في المحافظة، وزيارة المؤسسات المختلفة.