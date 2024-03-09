وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 9500 جنيه شهريا.. تعرف على الشروط

على مدار سنوات طويلة، حرصت وزارة الشباب الرياضة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف، لتحقيق الاستقلال المادي وبدء حياة جديدة، سواء كانت تلك الوظائف للحاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو متوسطة، أو للأشخاص الذين ليس لديهم مؤهلات دراسية على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف جديدة بإحدى شركات توصيل الطعام بمرتبات مجزية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها، التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

- فرص العمل المتاحة في وظيفة مناديب بيع وتسويق.

- مكان العمل يكون في مدينة نصر أو مصر الجديدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو للخريجين والطلبة.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 29 عاما.

- للذكور والإناث التقديم للوظائف الخالية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة أو بدون خبرة.

-أن يكون المتقدم لديه مهارة البيع والتسويق للمنتجات.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين راتب أساسي 4000 جنيها + عمولات تصل إلى 5500 أو أكثر، ليصل إجمالي المرتب الشهري إلى 9500 جنيها.

- تمنح الشركة للعاملين عدد يوم إجازة في الأسبوع.

- مواعيد العمل اليومية من 10صباحا إلى 6 مساء.

- تمنح الشركة العاملين بدل مواصلات.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول إلى الاستمارة التالية وملء كافة البيانات المطلوبة:

https://forms.office.com/r/hCK62EVQBe