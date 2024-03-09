وظائف في شركة توصيل طعام بخبرة وبدون.. العمولة تصل لـ5500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، توافر فرص عمل في شركة توصيل طعام برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف المطلوبة في شركة توصيل الطعام food express حيث تطلب للتعيين ما يلي:

وظائف في شركة توصيل طعام

1- مناديب بيع و تسويق

مكان العمل: مدينة نصر / مصر الجديدة

متطلبات وشروط الوظيفة

يمكن التقديم على الوظائف للحاصلين مؤهل عالي

كما يتم قبول للخريجين والطلبة

الحد الاقصى للسن 29 سنة·

ذكور واناث·

خبرة و بدون خبرة

امتلاك مهارة البيع و التسويق للمنتجات

المميزات والحقوق

الراتب أساسي 4000 جنيه + عمولات تصل إلى5500 أو اكثر

عدد يوم إجازة في الأسبوع·

ساعات العمل من 10 صباحا إلى 6 مساءا يوجد بدل مواصلات

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/hCK62EVQBe

ويمكن متابعة نشرات الوظائف المختلفة من خلال زيارة موقع توظيف مصر.