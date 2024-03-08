«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف في مطعم شهير وبرواتب مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على منصة «فيس بوك»، عن توافر وظائف للشباب في مطاعم «أكلة»، ضمن مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة من حيث التخصصات المطلوبة والشروط والحقوق والمميزات، في إطار خدمتها المقدمة لجمهور القراء، على مدار الساعة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

ويطلب مطعم «أكلة» شباب للتعيين، في التخصصات التالية:

- عضو فريق مطعم، خبرة أو بدون خبرة، ويشمل: «كاشير، ديسبتشر، ويتر».

- شيف مناقيش.

- مساعد شيف مناقيش.

- شيف غربي.

- مساعد شيف غربي.

- مندوب توصيل طلبات.

ويعمل المقبولون في فرع المطعم بـ«أكتوبر، والشيخ زايد، والتجمع الخامس».

شروط الوظيفة

- أن يكون المتقدم للوظيفة خريج أو طالب.

- موقف واضح من التجنيد.

- السن من 18 حتى 33 سنة.

الحقوق والمميزات الوظيفية

- يحصل المقبولون في الوظيفة على راتب لا يقل عن 4 آلاف جنيه، ويزيد، حسب كل وظيفة، والخبرة.

- توفير سكن للمغتربين.

- وجبة يوميا.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- إجازات سنوية·

- تأمين طبي خاص.

- تأمين اجتماعي.

- ترقيات.

كيفية التقديم على الوظائف

وللتقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة، يمكن ملء الاستمارة التالية من هنـــــــا.

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