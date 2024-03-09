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دراما المتحدة

سهر الصايغ تشارك جمهورها كواليس تصوير البوستر الدعائي لمسلسل المعلم (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
04:40 م | السبت 09 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

شاركت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لها أثناء تصوير البوستر الدعائي لمسلسل المعلم رمضان 2024.

ونشرت سهر الصايغ فيديو تصوير البوستر الدعائي لمسلسل المعلم معلقة: «رمضان 2024 على قناة الحياة».

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سيد رجب، أحمد بدير، منذر رياحنة، سهر الصايغ، هاجر أحمد، سلوى خطاب، انتصار، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، طارق النهري، أحمد عبدالله محمود، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل.

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