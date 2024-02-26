سهر الصايغ: «هقدم دور الزوجة المصرية الأصيلة في مسلسل المعلم»

كشفت الفنانة سهر الصايغ، عن تفاصيل مسلسل «المعلم» الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني 2024، مشددة على أنها تشرفت بالمشاركة في هذا العمل الدرامي، موضحة أن أبطال العمل سعداء لعرض المسلسل على شاشة «الحياة»، مشيرة إلى أنها «تقدم دور الزوجة المصرية الأصيلة في هذا العمل».

«المعلم» حدوتة شعبية اجتماعية لطيفة

أشارت «الصايغ»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أنها تتمنى أن يستمتع المشاهد بمسلسل «المعلم»، وتوعد المشاهد بالتعرض لحدوتة شعبية اجتماعية لطيفة جدًا ومتشعبة، وبها تفاصيل عديدة، منوهة بأن هذا العمل يشارك به كوكبة من نجوم الفن، وأنها ستقدم دور زوجة الفنان مصطفى شعبان في هذا المسلسل.

سهر الصايغ دور أم في «المعلم»

أوضحت أنها تقدم دور أم في هذا العمل، ومن المهم أن يقدم العمل بشكل جيد وبه نص جيد، مشيرة إلى أن 90% من مشاهدها ستكون مع الفنان مصطفى شعبان.