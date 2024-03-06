أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم.. الدولار يسجل 48 جنيها

شهدت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 6-3-2024، تغير ملحوظ عن أسعار يوم أمس، إذ تغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري عما كان عليه في تعاملات يوم أمس، ليسجل الآن 47.9 للشراء، و48 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وجاءت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري اليوم، وفقًا لموقع البنك كالتالي:

- سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع، وفقًا لموقع البنك الأهلي المصري.

- وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 51.93 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.

- فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرية، 60.78 جنيه للشراء، 61.10 جنيه للبيع.

- ويسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

- فيما بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي 154.76 جنيه للشراء، و156 جنيهًا للبيع.

وكان البنك المركزي قد أعلن اليوم الأربعاء، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، مشيرًا إلى أنَّه يعد اتجاه للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.