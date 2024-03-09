«الداخلية» تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم بمناسبة شهر رمضان

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو؛ لعدد من النزلاء وأسرهم، جرى خلالها توزيع المساعدات العينية (بطاطين– مواد غذائية).

إعلاء قيم حقوق الإنسان

ولاقت تلك المبادرة استحسانًا ومردودًا إيجابيًا من النزلاء وأسرهم، وقدّموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة، وتقديم كافة الدعم لهم، بما يساهم في إعادة إندماجهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.