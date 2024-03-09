رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الداخلية» تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم بمناسبة شهر رمضان

كتب:

محمد بركات
05:03 م | السبت 09 مارس 2024
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو؛ لعدد من النزلاء وأسرهم، جرى خلالها توزيع المساعدات العينية (بطاطين– مواد غذائية).

إعلاء قيم حقوق الإنسان

ولاقت تلك المبادرة استحسانًا ومردودًا إيجابيًا من النزلاء وأسرهم، وقدّموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

 يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة، وتقديم كافة الدعم لهم، بما يساهم في إعادة إندماجهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 26 مليون جنيه

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لوزير الدفاع بمناسبة يوم الشهيد

«الداخلية» توزع سلعا غذائية بالمناطق الأكثر احتياجا بمناسبة شهر رمضان

«الداخلية»: توزيع مساعدات غذائية مجانية على الأسر الأكثر احتياجا

«الداخلية»: تشغيل قسم الجوازات المستحدث في مدينتي بالقاهرة
بقلم محمد بركات