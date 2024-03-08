«الداخلية»: تشغيل قسم الجوازات المستحدث في مدينتي بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بدء التشغيل الفعلي لقسم الجوازات المستحدث ضمن مكونات المُجمع الشرطي بمدينتي، لتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة «التجمع الخامس – التجمع الأول – القطامية – الشروق».

ويختص قسم الجوازات المستحدث مبدئيًا باستخراج وتجديد جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام الشرطة المشار إليها.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين، من خلال تقديم الخدمات الجماهيرية لهم في سهولة ويسر.