حكاية عمل عمرو يوسف سايس سيارات قبل التمثيل.. «كان عايش على البقشيش»

يحتفل اليوم الفنان عمرو يوسف، بعيد ميلاده 23 ديسمبر، إذ وُلد في نفس هذا اليوم عام 1980، واشتهر بتقديمه العديد من الأعمال المميزة في الدراما والسينما، ونال عدة جوائز عن أدوراه التي يجسدها بصدق وإتقان، فضلا عن شعبيته الواسعة بين جمهور الوطن العربي.

وظائف عمرو يوسف قبل التمثيل

قال الفنان عمرو يوسف في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه امتهن عدة وظائف قبل دخول الإتجاه لمجال التمثيل، مشيرا إلى أنه سافر إلى أمريكا عام 2001 بعد تخرجه من الجامعة، وعمل سايس سيارات، وكان لا يتقاضى أجرا بل بقشيش من الزبائن، ثم عمل في محل لبيع المخبوزات.

وبعد ذلك بدأ دخول مجال الفويس أوفر وقدم بصوته فقط عددا من الإعلانات الشهيرة، وظهوره كموديل في الإعلانات كانت السبب شهرته في دخوله مجال التقديم التليفزيوني والفن.

أضاف أنه لم يدخل مجال التمثيل مباشرة، لكنه اتجه لتقديم برامج فنية بعد مرحلة الإعلانات، لافتا إلى أنه في هذا التوقيت كانت نسبة مشاهدة البرامج عالية بشكل كبير ومنتشرة في الوطن العربي، لعدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى شهرته، ومن هنا بدأت مسيرته الفنية من خلال أولى تجاربه في مسلسل «الدالي» مع الفنان نور الشريف.

الأعمال المقبلة لـ عمرو يوسف

في سياق آخر، يستعد الفنان عمرو يوسف لطرح فيلمه المقبل «شقو» الذي انتهى من تصويره مؤخرا، ومن المقرر عرضه قريبا، وأعلن عمرو يوسف انتهاء تصوير الفيلم من خلال منشورا له عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا: «اللمسات النهائية في المونتاج ويكون فيلم شقو جاهز للعرض، مجهود كبير اتعمل في الفيلم ده إن شاء الله ينال إعجابكم».