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في عيد ميلاد عمرو يوسف.. رحلة نجاح من دراسة القانون إلى النجومية

كتب:

هبة ياسر
05:11 م | السبت 23 ديسمبر 2023
عمرو يوسف

عمرو يوسف

يحل اليوم السبت، عيد ميلاد الفنان عمرو يوسف، الذي درس القانون الدولي، وحصل على ليسانس حقوق إنجليزي، وظهر لأول مرة في مجال الدراما والتمثيل من خلال مسلسل «الدالي»، الذي رشحه له الفنان نور الشريف، وبعدها قدّم مسيرة حافلة بالنجاحات.

سطع نجم عمرو يوسف، وفرض قدراته وموهبته في مجال التمثيل، ما لفت أنظار المخرجين له، ورشحوه لتجسيد العديد من الأدوار المهمة، التي حقق فيها نجاحًا كبيرًا.

علاقة قوية بالوالد انتهت بوفاة مفاجئة

ارتبط الفنان عمرو يوسف بوالده ارتباطًا شديدًا، ما جعل خبر وفاته يؤثر عليه كثيرًا، لدرجة أنه قال في أحد اللقاءات السابقة مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة «سي بي سي» إنّ رحلة بيروت كانت الرحلة الأخيرة التي كان فيها برفقة والده، الذي أصر على إخفاء مرضه.

وأضاف أن والده كان مصابًا بمرض نادر ليس له علاج، امتنع الأطباء عن الإفصاح عنه في البداية، لكن مع مرور الوقت أبلغوه بحقيقة الأمر بطريقة غير مباشرة.

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