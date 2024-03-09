إدانة وتغريم شيرين عبد الوهاب في سب وقذف المنتج محمد الشاعر

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بإدانة وتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب، لتعديها بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، وجار الكشف عن حيثيات الحكم ومبلغ الغرامة.

وشيدت المحكمة حكمها بثبوت الاتهام بحق الفنانة شيرين عبد الوهاب، أخذا بشهادة المجني عليه، وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية، وتقرير جهاز الأمن السيبراني، وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة، حسبما حملته أوراق الجنحة رقم 2070 لسنة 2023، بأن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد تعدت على المنتج محمد الشاعر بالسب والقذف والتشهير بدون وجه، حق خلال مؤتمر صحفي مصور، ومنشور بمنصات التواصل الاجتماعي، وسبه وقذفه من قبل آخرين، عبر رسائل باستخدام منصة «إنستجرام» عقب انتشار الفيديو.

وتولت النيابة العامة تحقيق الواقعة، واستمعت لشهادة المنتج محمد الشاعر، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة، وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.

وبعدها طلبت النيابة تقرير جهاز الأمن السيبراني، الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، وأمر النائب العام بإحالة المتهمة شيرين عبدالوهاب إلى المحاكمة الجنائية.