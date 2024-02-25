قلب أحمر يكشف السر.. هل عاد حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب ؟

أعاد الفنان حسام حبيب نشر مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر خاصية «ستوري» على حسابه على «إنستجرام»، وهي تغني مقطع من أغنيته الجديدة «كدابة» واكتفى بوضع «قلب أحمر» على الفيديو.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو لها من كواليس حفلها الأخير في لبنان، وهي تغني مقطع من أغنية «كدابة» التي طرحها «حبيب» عقب انفصالهما.

مصدر يؤكد عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وجاء نشر الفيديو بعد أيام من انتشار أخبار حول عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مرة أخرى بعد انفصالها، إذ كشف مصدر مقرب من شيرين في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنَّهما بالفعل عادا مرة أخرى كزوجين، ولكنهما ينتظران اللحظة المناسبة لإعلان تلك الخطوة بشكل رسمي للجمهور.

3 انفصالات في 6 سنوات

وفي نهاية العام الماضي، كانت أعلنت شيرين عبدالوهاب انفصالها عن زوجها حسام حبيب للمرة الثالثة خلال مدة زواجهما التي امتدت لـ6 سنوات، منذ زفافهما في أبريل 2018، وكان الانفصال الأول بينهما في 2020، أما الانفصال الثاني أعلنته في 2021، وذلك قبل أن نهاية 2023 والذي أعلنت أنه تم باتفاق من الطرفين.