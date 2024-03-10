ماذا تفعل إن لم تقض ما أفطرته رمضان الفائت؟.. مصطفى حسني يوضح الكفارة

شرع الله تعالى رخصًا للمرضى والمسافرين ولمن لا يقدر على الصوم، خلال شهر رمضان المبارك، إذ أجاز الفطر في حالات محددة وهي أن يكون المسلم على سفر أو يكون مريضًا مرضًا مزمنًا، أو في حالة الحمل والرضاعة وكذلك إذا كانت المرأة في فترة الحيض أو النفاس، وفقًا لحديث الداعية الإسلامي مصطفى حسني عبر قناته على موقع يوتيوب.

قضاء الفائت مع إطعام المساكين

وأجاب الداعية الإسلامي مصطفى حسني على سؤال متداول من قبل الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص كفارة عدم قضاء صيام الأيام التي أفطر فيها المسلم خلال شهر رمضان الفائت حتى حان موعد شهر رمضان في العام الجديد، موضحًا أن جمهور العلماء اتفقوا، ماعدا الأحناف، أنه ينبغي على المسلم في تلك الحالة أن يصوم الأيام التي أفطر فيها بعد انتهاء شهر رمضان الحالي، مع إطعام مسكين عن كل يوم لم يصمه.

رأي الأحناف

وفيما يخص رأي الأحناف، فقد استشهدوا بقول الله تعالي: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مؤكدين أن نص الآية لم يُحدد وقت قضاء الأيام التي أفطرها المسلم، أي من الممكن قضائه قبل إقبال شهر رمضان في العام الجديد أو بعده دون وجوب كفارة إطعام المساكين.

وأضاف مصطفى حسني: ليس شرطًا أن يكون قضاء الأيام التي أفطرها المسلم فوري بعد انتهاء شهر رمضان وإنما على التراخي، إذ كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقضي أيام الحيض في شهر شعبان التالي من العام الجديد، إلا أنه يجب الحذر من نسيان الأيام التي أفطرها المسلم أو تأخيرها أكثر من اللازم.