السعودية تحدد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان

يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان، وذلك عقب رؤية الهلال وتحديد اليوم الأول لشهر رمضان، إما بواسطة المناظير الفلكية أو بالرؤية المباشرة بالعين المجردة.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في السعودية

وينتظر المسلمون في المملكة العربية السعودية معرفة عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان، وفي حالة إذ أثبتت مراكز الرصد في السعودية هلال رمضان غدًا بعد صلاة المغرب، فسوف يتم الإعلان أن يوم الاثنين الموافق 11 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ومن المتوقع أن تكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في السعودية حوالي 13 ساعة و 18 دقيقة، ومن المقرر أن يكون موعد الأذان للفجر في الساعة 4:43 صباحًا، وموعد الشروق الساعة 6:09 صباحًا، أما أذان المغرب فسيكون في الساعة 6:01 مساءً.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في السعودية

وتتزامن أول جمعة في شهر رمضان الكريم مع يوم 15 مارس، وهو اليوم الخامس من شهر رمضان، ومع تقدم الوقت، ستزداد عدد ساعات الصيام، ومن المتوقع أن يكون موعد الإفطار في ثاني جمعة من شهر رمضان الساعة 6:08 مساءً.

وفي شهر رمضان الكريم يكون عدد أيام العمل حوالي 5 أيام، ولا يتجاوز وقت العمل 7 ساعات، وهناك فئات خاصة بالدوام خلال شهر رمضان، ومن المعتاد أن يكون موعد بداية الدوام في الساعة 9:30 صباحًا وينتهي في الساعة 2:30 عصرًا.