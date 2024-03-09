مفاجأة وراء نشر صور جورجينا في شوارع القاهرة.. ما السر؟

حالة من الجدل والتساؤلات خلال الأيام القليلة الماضية، رافقت نشر عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة كرستيانو رونالدو، عدة لقطات مصورة لها، تبرز صورها في شوارع مصر، وتحديدًا القاهرة، عبر «إنستجرام».

وسرعان ما بدأت التساؤلات حول أسباب صور جورجينا في شوارع القاهرة، وهل تتواجد صديقة كرستيانو رونالدو في مصر؟ أم أن هناك سببا آخر؟

سر صور جورجينا في شوارع القاهرة

اليوم، أجابت جورجينا رودريجز، صديقة كرستيانو رونالدو، على تساؤلات متابعيها وجمهورها، بعدما نشرت لقطات مصورة جديدة تؤكد تعاملها كوجه إعلاني لإحدى المنتجعات السكنية بالقاهرة الجديدة، عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على «إنستجرام».

حقيقة زواج جورجينا

جدير بالذكر إن جورجينا رودريجز، صديقة كرستيانو رونالدو، كانت آثارت الجدل مؤخرًا، بعدما نشرت دعوة تشبه تصميمات الزفاف، تحمل اسمها مع ربطها بتاريخ 5 مارس الجاري، لتثير الجدل حول إتمام زفافها من أسطورة منتخب البرتغال.

جورجينا.. ليلة أمس

ونشرت جورجينا في الموعد المُحدد للزفاف، وفقًا للدعوة، على «إنستجرام» صورًا لها من إحدى المناسبات، معلقة: «ليلة أمس»، متجاهلة كل التعليقات التي تساءلت عن حقيقة زفافها من رونالدو.

وتجمع جورجينا ورونالدو قصة حب منذ عام 2017، أسفرت عن طفلين، بينما يعيش معهما أبناء رونالدو الثلاثة قبل بداية علاقته بعارضة الأزياء.