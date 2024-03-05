حالة من الجدل أثارتها عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة كريستيانو رونالدو، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت دعوة تشبه تصميمات الزفاف المعتادة، حملت اسمها مع تحديد موعد اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس، في تمام الساعة الـ 7 مساًء.

وعلى الفور بدأت مواقع التواصل الاجتماعي، تضج بالتساؤلات حول حقيقة زواج جورجينا ورونالدو، بعد قصة حب جمعتهما لمدة 7 سنوات.

جورجينا تصدم المتابعين بشأن زواجها من رونالدو.. لم يتم لهذا السبب

وعند وصول عقارب الساعة إلى السابعة مساًء، خرجت جورجينا، صديقة كريستيانو رونالدو، عبر «ستوري» بحسابها الرسمي على «إنستجرام» بمقطع فيديو، تقول لمتابعيها: «شاهدوني على لافيرن عبر سناب شات».

وبالبحث عن الأمر، وُجد أنه حدث كبير للترويج لواحد من أشهر العطور العربية السعودية، ونقل الحدث مع المشاهير وصناع المحتوى عبر تطبيق سناب شات الشهير.

وكانت نشرت جورجينا، أمس، صورة لدعوة الزفاف التي أثارت جدلًا واسعًا، ومن ثم، عادت ونشرت صباح اليوم، صورًا لها من إحدى المناسبات أمس الاثنين، معلقة: «ليلة أمس»، وهي تتجاهل كل التعليقات حول حقيقة زفافها من رونالدو.