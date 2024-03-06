ظهرت بفستان أبيض.. الفيديو الأول من احتفال جورجينا المثير للجدل

حالة واسعة من الجدل أثارتها عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة كريستيانو رونالدو، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب نشرها لصورة شبيهة بدعوات الزفاف المعتاة، حملت اسمها مع تحديد موعد الثلاثاء الموافق 5 مارس، في تمام الساعة الـ7 مساء، ما دفع البعض للاعتقاد بكونه يوم زفافها رسميًا على نجم البرتغال قبل أن تطل أمس في الموعد وهي تروج لحدث سعودي كبير عن واحد لأشهر ماركات العطور العربية.

ظهرت بفستان أبيض.. الفيديو الأول من احتفال جورجينا

وظهرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، خلال الاحتفال بإطلاق إحدى ماركات العطور العربية، مرتدية فستان أبيض «صك» مع قفطان من الشيفون باللون الجنزاري، مطعم بالفصوص اللامعة، كما اعتمدت على الشعر المربوط مع المكياج الحاد بألوان النود.

دعوة احتفال مثيرة للجدل

وكانت جورجينا نشرت أول أمس، صورة لدعوة شبيهة بدعوات الزفاف المعتاة، والتي أثارت جدلًا واسعًا، عادت ونشرت صباح أمس، صورًا لها من إحدى المناسبات يوم الاثنين الماضي، وعلقت عليها: «ليلة أمس»، وهي تتجاهل كل التعليقات حول حقيقة زفافها من لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.