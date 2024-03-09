مواعيد وقنوات عرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني في رمضان 2024
كتب:
ياسمين محمود
05:59 م | السبت 09 مارس 2024
بوستر المسلسل
كشف الفنان أكرم حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» عن مواعيد وقنوات عرض مسلسله الرمضاني، بابا جه والمكون من 15 حلقة.
ونشر «حسني» البوستر الدعائي معلقًا: «بابا جه.. أول 15 يوم من شهر رمضان.. أتمنى أكون ضيفًا خفيفًا عليكم، مواعيد العرض: دي إم سي (7:45)، واتش إت (7:45)، شاهد (7:45)، دي إم سي دراما (11:00)».
أبطال مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، وتأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.