صابرين: «مسار إجباري» يعلمني التعامل مع الجيل الجديد.. ونتبادل الأفكار المختلفة

أكّدت الفنانة صابرين، أنّها متحمسة لمسلسل «مسار إجباري» ولمشاركة الشباب في العمل، والمردود الذي سينعكس بالإيجاب على جودة المنتج النهائي.

دور صابرين في مسلسل مسار إجباري

أوضحت «صابرين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «cbc»، أنّ دورها في المسلسل ليس جديدًا بالنسبة لها، مشيرة إلى أن نجم المسلسل هو محتوى العمل نفسه، ولا يوجد شخصية تمثل الدور الأكبر في الحكاية، ولكن كل حلقة ومشهد يخرج منه المشاهد بفكرة مهمة.

وأضافت، أن المسلسل جعلها تؤمن بأن الجيل الجديد من المفترض أن يكون موجودًا طوال الوقت في التمثيل، ويشارك فيه، وأدركت كيفية التعامل مع شباب الجيل الحالي، والتعاون معه، وأن تتعلم منه أمورًا جديدة: «صحيح أتعامل مع أولادي في هذا العمر، لكن الأولاد في المنزل شيء ومع أصدقائهم بالخارج شيء آخر».

كيف تتعامل صابرين مع الشباب؟

وتابعت: «عند التعامل مع الشباب في هذا العمر، وبالأخص بالتعاون والمشاركة معهم في العمل، نتبادل الأفكار والمفردات المختلفة»، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها مع الدكتور باهر دويدار، مؤلف المسلسل، وهو من الأشخاص السلسة سهلة التعامل.