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دراما المتحدة

«اتنين بمقام ملايين».. عصام صاصا يطرح أغنية مسلسل «مسار إجباري»

كتب:

أحمد شعراني
11:47 م | الجمعة 08 مارس 2024
مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري

طرح مؤدي المهرجانات عصام صاصا أغنية «اتنين بمقام ملايين»، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل مسار إجباري، والمقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة بالتزامن مع عرضه على منصة «واتش ات».

وتدور أحداث مسلسل «مسار إجباري»، حول الشابين «حسن» و«حسين»، اللذين يكتشفان سرًا خطيرًا، يؤدي إلى تصاعد الأحداث في إطار اجتماعي «لايت».

مسلسل «مسار إجباري» من بطولة «عصام عمر، أحمد داش، صابرين، جوري بكر، نور محمود، محسن منصور، رشدي الشامي، بسمة»، وعدد آخر من الفنانين من إخراج نادين خان وتأليف أمين جمال.

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بقلم أحمد شعراني