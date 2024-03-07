10 سمات للشخصية المكافحة.. خليك زي أحمد داش في مسلسل مسار إجباري

ترتبط قوة الشخصية والكفاح في الحياة بإحساس الإنسان بالمسؤولية، وهو ما ينعكس على دور الفنان أحمد داش في مسلسل مسار إجباري، إذ تدور الأحداث حول شاب متطلع للمستقبل يتعرض لظروف صعبة، لكنه يحاول التغلب والسيطرة عليها، لتظهر سمات الشخص المكافح.

مسلسل مسار إجباري

وجبة من الأحداث الشيقة والدراما يقدمها أبطال مسلسل مسار إجباري، إذ ظهر أحمد داش بالشخصية المكافحة التي تسعى وتتطلع لتحقيق كثير من الأهداف في الحياة، بحسب ما ظهر خلال البرومو الترويجي للمسلسل، وتفاعل معه كثير من الناس، الذين أشادوا بالشخصية وطريقة تفاعلها مع الحياة، وبحسب كتاب الشخصية الجذابة، للكاتب نصر هرمز، فإن أكبر صفات الشخصية المكافحة تتمثل في القدرة على تحمل المسؤولية.

طرق وأساليب الشخصية المكافحة

الشخصية المكافحة، هي الشخصية القوية التي تتحمل أفعالها بشكل تام، وإليك سمات الشخصية المكافحة: