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دراما المتحدة

10 سمات للشخصية المكافحة.. خليك زي أحمد داش في مسلسل مسار إجباري

كتب:

أمنية شريف
11:39 ص | الخميس 07 مارس 2024
أحمد داش في مسلسل مسار إجباري

أحمد داش في مسلسل مسار إجباري

ترتبط قوة الشخصية والكفاح في الحياة بإحساس الإنسان بالمسؤولية، وهو ما ينعكس على دور الفنان أحمد داش في مسلسل مسار إجباري، إذ تدور الأحداث حول شاب متطلع للمستقبل يتعرض لظروف صعبة، لكنه يحاول التغلب والسيطرة عليها، لتظهر سمات الشخص المكافح.

مسلسل مسار إجباري

وجبة من الأحداث الشيقة والدراما يقدمها أبطال مسلسل مسار إجباري، إذ ظهر أحمد داش بالشخصية المكافحة التي تسعى وتتطلع لتحقيق كثير من الأهداف في الحياة، بحسب ما ظهر خلال البرومو الترويجي للمسلسل، وتفاعل معه كثير من الناس، الذين أشادوا بالشخصية وطريقة تفاعلها مع الحياة، وبحسب كتاب الشخصية الجذابة، للكاتب نصر هرمز، فإن أكبر صفات الشخصية المكافحة تتمثل في القدرة على تحمل المسؤولية.

طرق وأساليب الشخصية المكافحة

الشخصية المكافحة، هي الشخصية القوية التي تتحمل أفعالها بشكل تام، وإليك سمات الشخصية المكافحة:

  • القدرة على التفكير السليم.

  • اتخاذ القرارات الصحيحة.

  • التعبير عن النفس بوضوح، حتى لو ارتكبت أخطاء أو فشلت في مواقف معينة.

  • الثقة بالنفس والحفاظ على السلام الداخلي في ظل مواجهة مشكلات الحياة.

  • وضع خطة للأهداف التي تريد تحقيقها بصفة مستمرة.

  • الاتزان النفسي، وعدم الانفعال بسرعة.

  • تحمل المسؤولية وعدم الهروب منها.

  • الإصرار على النجاح والمواجهة.
  • التفكير العميق قبل القيام بأي خطوة.

  • تحمل نتائج قراراتك المختلفة سواء كانت إيجابية أم سلبية.

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بقلم أمنية شريف